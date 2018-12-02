В центре Одессы подняли флаг ВМС ВСУ в знак поддержки моряков, захваченных в Керченском проливе

По словам организаторов, флаг будет поднят возле одесской мэрии, пока пленные моряки не вернуться в Украину.

В центре Одессы возле здания мэрии подняли флаг Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в знак поддержки украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

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Как передает корреспондент УНИАН, акция «Подними флаг ВМС Украины в поддержку военнопленных», состоявшаяся на Думской площади, проведена по инициативе волонтеров.

Среди ее участников – курсанты, военнослужащие, представители командования ВМС и духовенства, родственники захваченных моряков.

Флаг ВМС на флагшток подняли курсанты военно-морского учебного заведения.

В мероприятии также принял участие военный оркестр.

Как отметила одна из организаторов акции известный волонтер Елена Сивак, цель — поддержать украинских моряков и привлечь внимание общественности других стран к нарушению международного законодательства. По ее словам, флаг будет поднят возле одесской мэрии, пока пленные моряки не вернуться в Украину.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру ”Яны Капу” и двум катерам ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль ”Дон” протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым ”судом” в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы ”Лефортово” и ”Матросская тишина”.