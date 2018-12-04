Стало известно, когда в Киеве установят главную новогоднюю елку страны

Открытие новогодней елки на Софийской площади состоится 19 декабря.

Устанавливать главное новогоднее дерево страны в Киеве начнут 8-9 декабря.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет и основатель проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, передает 44ua.

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"Елка в этом году будет унифицированная. На ней будет много как живых ветвей, так и самой ели. Но окончательный вариант увидите во время установки 8-9 декабря. Что касается ее оформления, то оно будет выполнено в холодных тонах. Высота елки в этот раз будет немного меньше, чем в прошлом году, чтобы не конкурировать с Софией Киевской - 27 м вместе с верхушкой. Также елку украсят игрушками в виде хрусталиков", - рассказал Добруцкий.

По его словам, главное новогоднее дерево будет привлекательно и тем, что его оформят экраном - более 50 м по длине, который будет излучать северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно будет записать приветствие.

Торжественное открытие новогодней елки на Софийской площади состоится 19 декабря в 19.00. Однако первой в этом году засияет елка на Контрактовой площади - 15 декабря в 16:00. Ее "включит" прибывший на праздник Святой Николай.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в столице городской транспорт будет работать на три часа дольше, фуникулер – круглосуточно.