В новогоднюю ночь в столице городской транспорт будет работать на три часа дольше, фуникулер – круглосуточно

Основные праздничные мероприятия будут проходить преимущественно на Софийской и Контрактовой площадях. В связи с этим с 24 ноября 2018 года до 24 января следующего года возле Софийской площади будет ограничено движение транспорта.

В новогоднюю ночь в столице городской пассажирский транспорт будет работать на три часа дольше, фуникулер — круглосуточно.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА сообщил первый заместитель директора Департамента культуры Сергей Анжияк, информируя о ходе подготовки к общегородским новогодним и рождественским мероприятиям.

“В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на три часа, фуникулер будет работать круглосуточно”, - сказал Анжияк.

Он напомнил, что основные праздничные мероприятия будут проходить преимущественно на Софийской и Контрактовой площадях. В связи с этим, отметил Аджияк, с 24 ноября 2018 года до 24 января следующего года возле Софийской площади будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда в направлении Михайловской площади.

19, 23, 24, 25, 31 декабря, 1 и 7 января во время проведения праздничных мероприятий также будет запрещено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду.

“В связи с этим в праздничные и нерабочие дни будет открыто движение по Крещатику”, - проинформировал Анжияк.