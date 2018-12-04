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В центре Харькова установили новогоднюю елку

16:13, 04 декабря 2018
Общество
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Общая высота символа Нового года составила более 40 метров / скриншот видеозаписи Velton, newsroom.kh.ua

Об этом сообщает Newsroom. Сегодня рабочие поставили верхний конус конструкции и звезду.

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Общая высота символа Нового года составила более 40 метров. Сначала на площади установили металлический каркас, а затем накрыли его искусственной хвоей с украшениями и гирляндами. Кроме елки, на площади Свободы уже установили часть киосков для праздничной ярмарки, ледовый каток и ограждения. 

Ранее сообщалось, что в Мюнхене установили самую дорогую рождественскую елку в Европе.

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Теги: #елка#Харьков