В центре Харькова установили новогоднюю елку

Общая высота стального каркаса, украшенного искусственной хвоей, составила более 40 метров.

В центре Харькова на площади Свободы установили новогоднюю елку, которую начали монтировать еще 13 ноября.

Об этом сообщает Newsroom. Сегодня рабочие поставили верхний конус конструкции и звезду.

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Общая высота символа Нового года составила более 40 метров. Сначала на площади установили металлический каркас, а затем накрыли его искусственной хвоей с украшениями и гирляндами. Кроме елки, на площади Свободы уже установили часть киосков для праздничной ярмарки, ледовый каток и ограждения.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене установили самую дорогую рождественскую елку в Европе.