В Мюнхене установили самую дорогую рождественскую елку в Европе (фото, видео)

Елка украшена 2018 золотыми монетами, а ее стоимость — 2,3 млн евро.

В Мюнхене установили самую дорогую рождественскую елку в Европе. Это пирамида от немецкой компании Pro Aurum, которая занимается торговлей драгоценными металлами, украшена 2018 золотыми монетами весом 63 кг.

Как пишет Громадське со ссылкой на швейцарскую газету Blick, стоимость этой елки составляет более 2,3 миллионов евро. Ее установили в офисе Pro Aurum до 15 декабря.

28 ноября в Нью-Йорке зажгли главную елку США — ее украшает 70-кутна заря с 3 млн кристаллов Swarovski.

Напомним, президент организации Folk Ukraine , которая обустраивает рождественский городок в Киеве, сообщил, что главная елка 2019 года может быть искусственной.

В прошлом году новогоднюю елку после демонтажа отправили на переработку на сувениры.