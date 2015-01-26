В Мариуполе объявлены два дополнительных траурных дня

Об этом сообщается на сайте горсовета Мариуполя.

"На сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на всей территории Мариуполя будет приспущен Государственный Флаг", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Мариуполе милиция опознала еще 5 погибших от кровавого обстрелаКроме того, в городе отменены спортивные соревнования, развлекательные и концертные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 25 января был объявлен общеукраинский траур в связи с терактом в Мариуполе.