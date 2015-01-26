В Мариуполе объявлены два дополнительных траурных дня
08:08, 26 января 2015Общество
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Городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей объявил 26 и 27 января днями траура по погибшим в результате обстрела боевиками микрорайона "Восточный".
REUTERS
Об этом сообщается на сайте горсовета Мариуполя.
"На сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на всей территории Мариуполя будет приспущен Государственный Флаг", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Мариуполе милиция опознала еще 5 погибших от кровавого обстрелаКроме того, в городе отменены спортивные соревнования, развлекательные и концертные мероприятия.
Как сообщал УНИАН, 25 января был объявлен общеукраинский траур в связи с терактом в Мариуполе.
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