Не все в РФ "радовались Крыму": во Владивостоке прошла акция в поддержку пленных украинских моряков (фото)

Участники флешмоба запустили в море бумажные кораблики, чтобы привлечь внимание к захвату экипажей украинских военных судов в Керченском проливе.

Во Владивостоке прошла акция в поддержку плененных украинских моряков, захваченных российскими военными около Керченского пролива.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия из молодёжного украинского дискуссионного клуба «Просвiта», участники флешмоба запустили в море бумажные кораблики, чтобы привлечь внимание к захвату экипажей украинских военных судов в Керченском проливе.

«Я сам этнический украинец, как и многие в Приморье. И я не могу спокойно смотреть на то, что сейчас происходит вокруг ситуации с захваченными моряками. Мы хотели бы, чтобы флешмоб поддержали в других городах. Эти люди должны быть освобождены», - сказал участник акции Алексей.

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В свою очередь, участник акции Денис подчеркнул, что знает, что «считать друг друга братьями - это вульгарно», но в Украине должны знать, что не все в России «радовались Крыму».

«Мы не звали вас бандеровцами и не хотим с вами воевать. Вы знаете о нас лишь то, что говорит от нашего имени военный преступник Путин и его огромная, разросшаяся как раковая опухоль пропагандистская машина. Я родился и вырос здесь. Но я горжусь тем, что по крови я украинец», - сказал он.

По его словам, «быть украинцем в России и открыто заявлять об этом - это огромная ноша и честь».

«Мы отмечаем украинские праздники, публично рассказывая о символах Украины, её культуре, памятных датах, событиях, выдающихся деятелях и простых людях, живших или живущих поныне, сохраняя в себе украинскую душу», - сказал Денис.

«Мы с содроганием сердца следим за сводками из АТО и воспринимаем как личную трагедию подлое, гнусное нападение российских кораблей на мирно шедшие в гавань украинские суда. Если мы не будем солидарны с Украиной, если не будем выходить на митинги, пикеты, акции, мы превратимся в животных, перестанем быть людьми», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Группа активистов из клуба «Просвiта» уже проводила антивоенные мероприятия, среди которых - альтернативная акция памяти «Красный мак» во Владивостоке. Она прошла 8 и 9 мая, вызвав интерес российских спецслужб.