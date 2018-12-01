Сложное начало зимы: астролог предупредил об опасностях 1-3 декабря

В этот период могут возникать конфликты и разногласия между супругами и бизнес-партнерами.

С 1 по 3 декабря Венера будет находиться в оппозиции к Урану, что всегда сулит критические ситуации.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В это время возможны разного рода поломки, неприятности в дороге, сложные финансовые ситуации. В эти дни человека могут буквально "раздевать", причем в прямом смысле: зайдешь в подворотню, как ни в чем не бывало, а выйдешь – с тебя все сняли. Это невероятно сложный период для вложения денег и осуществления финансовых операций. Это также не лучшее время для покупок: купишь какую-то вещь 1-3 декабря, а она очень быстро разрушится или придет в негодность", - отметил эксперт.

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По словам Росса, первые три дня зимы пройдут под лозунгом "потери и расставания".

"Эти дни принесут самые неожиданные повороты в делах и планах, отсутствие стабильности – что ни возьми, все будет весьма нерадостно", - рассказал астролог.

Он уточнил, что 2 декабря – Венера войдет в зодиакальный знак Скорпиона.

"Когда планета входит не в свой дом и не в свой знак зодиака, это сулит ей своего рода падение. Так что нас ждет "падшая Венера". Что это значит для нас? Это говорит о том, что в этот период могут возникать конфликты и разногласия между супругами и бизнес-партнерами, сложности в общении, серьезные споры. И после вхождения Венеры в Скорпиона такая сложная ситуация будет продолжаться весь оставшийся месяц. Потому разного вида партнерства могут претерпевать существенные изменения", - предупредил эксперт.