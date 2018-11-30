Более половины читателей УНИАН поддерживают введение запрета на въезд россиян в Украину - опрос

Мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет ограничили въезд на территорию Украины до конца действия военного положения.

51% читателей УНИАН высказались за введение запрета на въезд россиян на территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные голосования, проведенного на сайте информационного агентства.

В то же время, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, против такого решения проголосовали 34% респондентов.

Еще 15% наших читателей предложили не ограничивать въезд гражданам России, однако усилить прохождение этой процедуры. В частности, ввести платные визы и проводить предварительную проверку людей, которые хотят пересечь украинско-российскую границу.

В целом в опросе приняли участие 2,3 тысячи человек.

Читайте такжеРусские переполошились из-за запрет мужчинам посещать Украину

Отметим, в Государственной пограничной службе заявили, что мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях страны. Запрет на въезд россиянам будет действовать на время военного положения, то есть до 26 декабря 20018 года.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Читайте такжеВ России отреагировали на запрет российским мужчинам въезжать в Украину

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине».