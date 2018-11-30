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Поддерживаете ли вы запрет въезда россиянам на территорию Украины? - опрос УНИАН

11:49, 30 ноября 2018
Общество
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Украина запретила въезд мужчинам-россиянам / фото УНИАН

Запрет на въезд россиянам будет действовать на время военного положения, то есть до 26 декабря 20018 года.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине».

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