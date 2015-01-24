В Днепропетровске СБУ задержала информатора "ДНР"

В Днепропетровске сотрудники СБУ задержали информатора террористической организации «ДНР» по прозвищу "Монах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

"Житель Днепропетровска был завербован боевиками «ДНР» через социальную сеть. Выполняя задания террористов, злоумышленник создал разветвленную сеть информаторов среди интернет-пользователей, которые систематически отчитывались ему относительно количественного состава и вооружения подразделений Вооруженных Сил Украины, их передвижений, расположение украинских блокпостов и охраны предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областей",- говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ обнародовала запись разговора боевиков о подготовке теракта в Мариуполе (аудио)Кроме этого, информатор формировал списки патриотически настроенных граждан и волонтеров. Собранные сведения злоумышленник передавал в «штаб» террористов по электронной почте, используя меры конспирации.

Во время обыска помещения правоохранители изъяли ноутбук, средства связи с боевиками и две боевые гранаты «Ф-1».

УСБУ начато уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.