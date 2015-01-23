На Харьковщине СБУ задержала боевика из "Оплота" (видео)
На Харьковщине работники СБУ задержали боевика из организации "Оплот", который воевал против Украины на стороне террористов.
Об этом советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил на своей странице в Facebook.
«22 января была проведена в Первомайском Харьковской области спецоперация по задержанию боевика «Оплота». Установлено, что 35-летний житель города Первомайского принимал участие в боевых террористических действиях на стороне так называемой «ДНР» против бойцов Вооруженных сил Украины в районе городов Старобешево, Докучаевск Донецкой области.
Читайте такжеСБУ за сутки задержала 12 пособников террористовВо время задержания, которое проводилось с задействованием бойцов спецподразделения СБУ «Альфа», боевик оказал сопротивление и пытался скрыться», - отмечается в сообщении.
Также советник председателя СБУ сообщил, что в гараже, который принадлежит задержанному, было изъято стрелковое огнестрельное оружие: пистолет Макарова, револьвер системы «наган», винтовку в разобранном состоянии, а также боеприпасы к ним.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.