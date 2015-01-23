На Харьковщине СБУ задержала боевика из "Оплота" (видео)

Об этом советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил на своей странице в Facebook.

«22 января была проведена в Первомайском Харьковской области спецоперация по задержанию боевика «Оплота». Установлено, что 35-летний житель города Первомайского принимал участие в боевых террористических действиях на стороне так называемой «ДНР» против бойцов Вооруженных сил Украины в районе городов Старобешево, Докучаевск Донецкой области.

Читайте такжеСБУ за сутки задержала 12 пособников террористовВо время задержания, которое проводилось с задействованием бойцов спецподразделения СБУ «Альфа», боевик оказал сопротивление и пытался скрыться», - отмечается в сообщении.

Также советник председателя СБУ сообщил, что в гараже, который принадлежит задержанному, было изъято стрелковое огнестрельное оружие: пистолет Макарова, револьвер системы «наган», винтовку в разобранном состоянии, а также боеприпасы к ним.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.