Полтавщина предоставит Мариуполю гуманитарную помощь

"Полтавская община искренне соболезнует семьям погибших и раненых, - отметил Валерий Анатольевич. - Мы хотим поддержать жителей Мариуполя, ведь сегодня не может быть чужой беды: мы - единая страна и единая семья. Полтавчане так же скорбят по поводу гибели невинных земляков-украинцев и осуждает действия российских террористов".

В понедельник из Полтавы в Мариуполь поступит гуманитарный груз. Сейчас его собирают полтавские волонтеры, представители общественных организации, соответствующие департаменты облгосадминистрации, благотворители и предприниматели.

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