"Ситуация вызывает беспокойство": В Одесской области усилят присутствие силовиков
10:31, 30 ноября 2018Общество
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"Должны обязательно усилить присутствие силовиков в Одесской области для дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка", - заявил Порошенко.
Петрј Порошенко / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие силовиков в Одесской области в условиях военного положения.
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По словам Авакова, вызывает беспокойство ситуация в Одессе.
"Были два инцидента... с нападением на одного из политиков, также столкновение было с молодыми людьми, которые там пробовали отжимать, так скажем, очередную строительную площадку. Задержаны 17 человек. Я предлагаю обсуждать дополнительные меры по Одессе", - отметил Аваков.
Как известно, в Одессе закидали яйцами Анатолия Гриценко и побили его соратников.
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