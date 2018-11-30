"Ситуация вызывает беспокойство": В Одесской области усилят присутствие силовиков

"Должны обязательно усилить присутствие силовиков в Одесской области для дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка", - заявил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие силовиков в Одесской области в условиях военного положения.

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По словам Авакова, вызывает беспокойство ситуация в Одессе.

"Были два инцидента... с нападением на одного из политиков, также столкновение было с молодыми людьми, которые там пробовали отжимать, так скажем, очередную строительную площадку. Задержаны 17 человек. Я предлагаю обсуждать дополнительные меры по Одессе", - отметил Аваков.

Как известно, в Одессе закидали яйцами Анатолия Гриценко и побили его соратников.