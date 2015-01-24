Луганский чиновник за украинские средства транслировал сепаратистский канал «ЛНР»

Руководитель луганского филиала Концерна РРТ за украинские средства организовал трансляцию сепаратистского телеканала в так называемой «ЛНР».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

«Вместо того, чтобы переехать из оккупированного Луганска на контролируемую Украиной территорию и обеспечить трансляцию украинских телеканалов в прифронтовых селах, директор луганского филиала Концерна РРТ Владимир Улезько фиктивно перерегистрировал переезд предприятия в Лисичанск, а сам с персоналом и бухгалтерией остался в Луганске», - заявил Москаль.

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По его словам, Улезько «организовал там трансляцию сепаратистского телеканала «Луганск-24» (который выходит на частоте бывшего областного телевидения), а также российских пропагандистских каналов, и обслуживает передатчики, которые подают сигнал, в том числе на контролируемую Украиной территорию. Мои неоднократные требования приехать в Северодонецк Улезько игнорировал. Он откровенно работает на сепаратистов, устроил против Украины информационную диверсию и при этом до сих пор получал украинскую зарплату, поскольку официально вроде бы работал в Лисичанске. На этой неделе, после моего обращения, Улезько наконец уволили с должности».