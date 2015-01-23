Синоптики обещают украинцам туманные и дождливые выходные
24 января в восточных областях Украины и на юге ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Только на востоке температура снизится до 2-10 градусов мороза, сообщает Opogode.ua.
В большинстве областей существенные осадки маловероятны, только на западе и севере пройдут дожди, морось. Ожидаются туманы. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха в течение дня составит 0-5 тепла, в Крыму до 10-14 градусов тепла.
В западной части местами дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать влажная погода с туманами. Температура воздуха ночью около нуля, в Черниговской области до 3 мороза, Сумской области до 3-7 градусов мороза, днем от 3 мороза до 4 тепла.
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В центральной части ожидаются мокрый снег и дождь лишь в Винницкой области. Температура воздуха ночью и днем от 1 мороза до 5 градусов тепла, ночью на Полтавщине до 4 мороза.
В восточных областях без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, местами 6-10 мороза, днем 2-10 мороза.
В южной части - без осадков. Температура воздуха в течение суток 0-6 тепла, в Крыму днем до 10-14 тепла.
В Киеве - местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью и днем 0-2 градуса тепла, вечером до 3 мороза.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, на востоке и юге местами порывы 15-20 м/с.