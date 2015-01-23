Синоптики обещают украинцам туманные и дождливые выходные

Только на востоке температура снизится до 2-10 градусов мороза, сообщает Opogode.ua.

В большинстве областей существенные осадки маловероятны, только на западе и севере пройдут дожди, морось. Ожидаются туманы. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в течение дня составит 0-5 тепла, в Крыму до 10-14 градусов тепла.

В западной части местами дождь, возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать влажная погода с туманами. Температура воздуха ночью около нуля, в Черниговской области до 3 мороза, Сумской области до 3-7 градусов мороза, днем от 3 мороза до 4 тепла.

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В центральной части ожидаются мокрый снег и дождь лишь в Винницкой области. Температура воздуха ночью и днем от 1 мороза до 5 градусов тепла, ночью на Полтавщине до 4 мороза.

В восточных областях без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, местами 6-10 мороза, днем 2-10 мороза.

В южной части - без осадков. Температура воздуха в течение суток 0-6 тепла, в Крыму днем до 10-14 тепла.

В Киеве - местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью и днем 0-2 градуса тепла, вечером до 3 мороза.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, на востоке и юге местами порывы 15-20 м/с.