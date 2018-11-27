Военное положение на 30 дней: что нужно знать каждому украинцу (видео)

Правоохранительные органы и спецслужбы в этот период будут работать в усиленном режиме.

Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине сроком на 30 суток. Действовать оно будет в 10 областях Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем.

Согласно указу Президента, предлагается ограничить права на тайну переписки, телефонных разговоров, а также права на свободу передвижения, свободу мысли и слова.

Военное положение предусматривает усиленный режим службы и увеличение патрулей. А также рост количества контртеррористических мероприятий. Правоохранительные органы и спецслужбы будут работать в усиленном режиме.

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В период действия военного положения предусмотрена частичная мобилизация. Также временно запрещено проведение мирных собраний, митингов, референдумов, забастовок. В случае необходимости может быть введен комендантский час. Также может быть введен особый режим въезда и выезда, проверки документов, трудовая повинность, отчуждение имущества.