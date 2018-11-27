На события в Керченском проливе украинцы отреагировали массовыми акциями в нескольких странах мира (фото, видео)

Украинцы призвали Москву немедленно освободить незаконно задержанных моряков.

На события в Керченском проливе наши соотечественники отреагировали массовыми акциями сразу в нескольких странах мира.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Великобритании несколько сотен людей собрались под российским посольством в Лондоне. Они призвали Москву немедленно освободить незаконно задержанных моряков.

Протесты с участием десятков украинцев прошли сразу в нескольких американских городах - в Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке.

А вот в Польше протест под российским посольством оказался одним из самых ярких. Кроме украинских и польских флагов, плакатов с требованиями к России отпустить украинских моряков и бумажных корабликов, активисты принесли с собой файеры, которые зажгли просто под посольством.

Как сообщал УНИАН, так называемый «суд» в Симферополе сегодня будет избирать меру пресечения захваченным в плен украинским морякам.

Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинца.