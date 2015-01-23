В ООН жестко осудили обстрел боевиками остановки в Донецке

Как передает Русская служба Би-Би-Си, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Совбеза.

Члены Совета Безопасности, включая Россию, заявили о необходимости проведения объективного расследования и привлечения к ответственности виновных в трагедии

Члены совета также подчеркнули необходимость «полного выполнения» минских договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

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Вчера, 22 января, несколько снарядов попали в троллейбусную остановку в Донецке. По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, снаряды были выпущены из гаубицы или артиллерийского орудия с северо-западного направления.

Как сообщал УНИАН, утром 22 января, боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка.

Сообщалось, что погибли от семи до 13 человек.

Вечером 22 января генпрокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что в результате обстрела боевиками троллейбусной остановки в Донецке погибли девять человек, семеро получили ранения.