В пятницу на Украину налетит сильный ветер с мокрым снегом

В большинстве областей пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туманы, возможно налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха в течение дня составит 0-5 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла. Только на северо-востоке будет холоднее, ночью до 3-7 градусов мороза. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части местами небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать влажная погода с туманом и мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в Черниговской и Сумской областях до 3-7 градусов мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В центральных областях ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днем от 1 мороза до 5 градусов тепла, ночью на Полтавщине до 4 мороза.

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На востоке Украины будет господствовать влажная воздушная масса, туманы, местами небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, в Донецкой области 0-4 тепла, днем 0-5 тепла, местами до 2 мороза.

В южной части местами ожидается небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. В Крыму - без осадков. Температура воздуха в течение суток 0-6 тепла, в Крыму днем до 10 тепла.

В Киеве - туманы, местами мокрый снег, туман и дождь. Температура воздуха ночью и днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается восточный и юго-восточный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.