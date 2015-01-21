Завтра в Украине снова обещают туман, мокрый снег и гололедицу

22 января в Украине в большинстве областей будет преобладать облачная теплая воздушная масса. Влажность воздуха достигнет 100%. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, туманы, возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах ожидается гололедица, пишет Opogode.ua.

Температура воздуха в течение дня составит 0-5 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла. Только на северо-востоке будет холоднее, ночью до 5 градусов мороза.

В западной части местами небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать влажная погода с туманом и мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, в Черниговской и Сумской областях до 5 градусов мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

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В центральных областях ожидаются мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью и днем от 1 мороза до 5 градусов тепла, ночью на Полтавщине до 4 мороза.

На востоке Украины будет преобладать влажная воздушная масса, туманы, снег и мокрый снег. Вечером преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, в Донецкой области 0-4 тепла, днем 0-5 тепла, местами до 2 мороза.

В южной части местами ожидается небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. В Крыму - без осадков. Температура воздуха в течение суток 0-6 тепла, в Крыму днем до 10 тепла.

В Киеве - туманы, местами небольшие мокрый снег, туман и дождь. Температура воздуханочью около нуля, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.