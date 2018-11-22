Взрослые идеи юных стартаперов: что изобретают украинские школьники поколения Z

21 ноября в киевском Международном выставочном центр (МВЦ) стартовал трехдневный международный форум Innovation Market, на котором собрались изобретатели и производители, эксперты в сфере инноваций, потенциальные инвесторы и даже просто желающие на все это действие поглазеть. Здесь свои лучшие изобретения представляют и школьники со всей Украины – финалисты научно-технической выставки-конкурса «Будущее Украины» от Малой академии наук (МАН).

Впервые конкурс прошел девять лет назад. Тогда в нем приняли участие только несколько областей. Но за несколько лет «Будущее Украины» достигло всеукраинских масштабов. В среднем, в конкурсе участвует около двух тысяч юных изобретателей по всей стране. На региональном уровне, обычно, представляется, как минимум, тридцать изобретений. Лучшие из которых и попадают в финал (в рамках Innovation Market этот последний этап конкурса проходит только второй год).

В текущем году для проектов воспитанников МАН в МВЦ выделили четыре параллельных ряда напольных выставочных стендов-ширм. Финалисты конкурса представят здесь свои проекты в семи направлениях: электроника и приборостроение, машиностроение, информационно-телекоммуникационные системы и технологии, робототехника и робототехнические системы, материалознавство и перспективные технологии, техническое творчество и изобретательство, экология и ресурсосохранение. В этом году в финал попали 113 изобретений. А финалисты, в большинстве своем, - это старшеклассники (учащиеся 10-11 классов). УНИАН побывал на мероприятии и пообщался с юными украинскими изобретателями.

Оценивать их проекты будут ученые и предприниматели. Один из членов жюри секции «Робототехника и робототехнические система», директор департамента инноваций компании Everest Виктор Долгопятов убежден: школьники могут продуцировать креативные идеи наравне со взрослыми разработчиками.

«Сегодня, в эпоху технологических прорывов, дети мыслят особенно прогрессивно… Они предлагают нам зрелые, полноценные идеи, которые могут стать решением для многих актуальных проблем в энергетике, экологии, ресурсосохранении, инженерии и т.д.», – отмечает он.

Ребята действительно «с огоньком» рассказывают о своих проектах, мотивация создания которых, кстати, нередко, поражает. Так, этим летом девятиклассница из Запорожья Анастасия Кононенко прочла о грудном ребенке, которого мама забыла в машине на целый день – из-за чего малыш погиб. Этот ужасный случай подтолкнул школьницу создать собственную систему безопасности для автомобилей.

Самой важной технологической особенностью своего изобретения Настя называет «систему нормализации условий». К примеру, температуры в салоне автомобиля. Простыми словами, система работает так: предварительно программируется необходимый диапазон температуры. Если температура, ввиду различных причин, меняется (в салоне становится холоднее или, наоборот, жарче), то срабатывают определенные датчики – включается системы климатконтроля и температура регулируется. Школьнице ее изобретение обошлось примерно в две с половиной тысячи гривен. «Не считаю, что это слишком большая сумма, если речь идет о возможности спасти ребенка или животное в критической ситуации. И это не будет слишком повышать цены на автомобили», – рассуждает Настя.

Ученик одиннадцатого класса из Кировограда Максим Гончаренко изобрел портативное зарядное устройство, которое может без электросетей заряжать мобильные телефоны, позволяя своему владельцу экономить электроэнергию. Назвал Максим свой уникальный аккумулятор – «энергошайба».

В маленький круглый корпус устройства ученик поместил специальные элементы, которые, нагреваясь, производят электроэнергию. Визуально изобретение напоминает подставку под чашку. Собственно, именно горячая чашка и будет нагревать эти элементы, и, как следствие – производить электроэнергию. Для полного заряда «энергошайбы» достаточно пяти-шести чашек горячего чая. «Но если человек будет использовать устройство, к примеру, как подставку под кофе в офисе, то этого достаточно, чтобы поддерживать потом заряд телефона», – объясняет Максим.

Себестоимость такого зарядного устройства – шестьсот гривен. Школьник с улыбкой отмечает, что теперь все его друзья пробуют заряжать телефоны от его «энергошайбы», не используя розетки дома.

Восьмиклассница Даша Рудая (тоже из Кировоградской области) придумала, как делать салфетки и детские подгузники из экологически чистых материалов. Целлюлозу из дерева, которая обычно используется при их производстве, девочка заменила на целлюлозу из травы. А также добавила семена сушенных лекарственных трав и семена салата. В результате, ее средства гигиены не только разлагаются (то есть, не загрязняют нашу экологию), но и еще прорастают… салатом.

«Я предлагаю в основу для подгузников или салфеток добавлять газонную траву, семена растений, и сушеные лекарственные травы. Газонная трава удешевит стоимость. Сушеная лекарственная трава – увеличит потребительскую ценность, а семена растений – помогут быстрее разлагаться», – рассказывает Даша.

Кстати, по ее словам, такие средства гигиены будут стоить дешевле. «Один килограмм травы, ориентировочно, двенадцать гривен, если мы заменим бумагу 50 на 50, и используем траву, то стоимость уменьшится на две трети», – подчеркивает школьница.

Ученик одиннадцатого класса из Николаевской области Андрей Благыня тоже не безразличен к вопросам экологии. По мнению школьника, одни из крупнейших вредителей для экологии – это синтетические моющие средства. Собственно, поэтому он решил пробовать себя в изготовлении мыла из органических материалов. Андрей варит свое мыло из стеблей подсолнуха. Сначала сжигает стебли, получает золу, концентрат, а с добавлением животного жира и глицерина – мыло. «Оно ничем не уступает синтетическому. Правда, себестоимость кусочка мыла где-то тридцать гривен», – говорит школьник, но тут же добавляет: цена варьируется, в зависимости от цены золы.

Львовская десятиклассница Светлана Грант придумала вентилированные перчатки. Мама девочки работает в пекарне, и Света знает, что работа в перчатках может вызывать дискомфорт и порой приводить к проблемам с руками, провоцируя дерматиты. «У меня возникла идея сделать что-нибудь, чтобы это изменить. Я подумала, вот, все говорили о чем-то вентилированном, но никто этого не делал…», – вспоминает девушка.

Год назад школьница начала ходить в научный лицей в своем городе, и вскоре родилось ее изобретение. Вентилированная перчатка выполнена из кожзама, имеется аккамулятор, подключенный к вентилятору. Через шланги вентилятор подает воздух внутрь перчаток, создавая ощущение комфорта рукам. «Еще можно поставить нагреватель, тогда печатки, наоборот, будут согревать воздух вокруг рук. Это актуально, к примеру, зимой для работы на улице», – рассуждает школьница.

Данное изобретение обходится примерно в двести гривен. Мама Светы его пробовала, но из-за своих габаритов печатки пока не приспособлены для работы в пекарне. А вот на предприятиях другого типа – могут пригодиться. Света рассказывает, что ее изобретением заинтересовались работники горячего цеха во Львове. «Они, в принципе, были приятно удивлены, что кто-то интересуется их работой, и сказали, что будут счастливы, если у них появятся такие устройства», – улыбается школьница.

Восьмикласник Артур Семененко из Харьковской области представлял в финале свой конструктор охранной системы для дома: «В нашем городе Балаклея были взрывы на военных складах, и тогда было много случаев мародерства. Это была идея моего отца – сделать охранную систему для нашего дома. Мы хотели защитить свой дом».

В своей обычной комплектации охранная система Семененко состоит из датчиков движения, блока дистанционного управления, блока питания и ряда других элементом (в том числе, для смс-оповещения хозяина дома). Себестоимость системы – приблизительно три сотни гривен.

«Она уже год стоит в нашем доме: сбоев и жалоб не было», – добавляет школьник.

Десятиклассник из Днепропетровской области Игорь Шибка изобрел электронный голосовой информатор о препятствиях для компенсации недостатков зрения. Формально, это очки, только не совсем обычные. Задача устройства – оповещать своего владельца о препятствии перед ним (очки оборудованы специальными датчиками и наушником).

«На востоке нашей страны идет война. Я посещаю наш Днепровский госпиталь, и видел ребят с ранениями глаз. Я посчитал нужным помочь им в адаптации к новым условиям жизни. А все устройства либо пищат, либо жужжат, либо вибрируют. В этом устройстве: голосом сообщается о препятствии» – объясняет Игорь.

Кстати, презентационные очки школьник напечатал на 3D-принтере, который выиграл на другом научном конкурсе весной этого года. Ученик отмечает, что пока его очки удобно применять только в помещении, но он собирается разработку модернизировать. В идеале, чтобы слабовидящий или незрячий человек мог «опознавать» и ступеньки, и машины, и ямы на дорогах…

Пока данное устройство стоит около пятисот гривен.

«Но самое важное вот что: я его разрабатывал в «кружке», и у нас уже есть и программы, и схемы. То есть, чтобы дети в других научных «кружках» тоже могли сами это делать. Моя главная идея не продать, а чтобы все, кто может, сделали это и отдали нуждающимся», – подчеркивает десятиклассник.

Девятиклассница Алина Криворучко приехала на конкурс из Луганской области. Ее проект – это титановые имплантаты для защиты от молний. Исследованием имплантатов, обработанных ионно-плазменной технологией, школьница занимается вот уже несколько лет. Сфера ее интересов: изменение свойств материалов. Условно, что будет, если в один материал вносить свойства другого. Данный проект - об изучении свойств обработанной и необработанной титаном стали. «Я пришла к выводу, что в вопросах защиты от молний надежность сооружений, обработанных титаном, будет выше. Это можно использовать в морской сфере, в авиастроении, ведь молнии приносят много разрушений и невозможно полностью контролировать эту естественную стихию», – рассказывает школьница.

На вопрос корреспондента УНИАН: «Мечтает ли она о победе и вознаграждении», – Алина честно отвечает: «Награда – это приятно, но не главное для меня. Мне просто интересно посмотреть, чем занимаются дети в других регионах. К сожалению, в школах нашей области не так много детей, которым интересно что-то, сверх школьной программы».

При Малой академии наук Украины действует отдел интеллектуальной собственности, который помогает юным изобретателям бесплатно получить все необходимые охранные документы (патенты на изобретение, а если ребенок придумал компьютерную программу, то свидетельство об авторском праве). По словам руководителя этого отдела Михаила Зоева, так называемые патентные поверенные, которые выполняют функцию, фактически, посредничества, могут просить за оформление этих документов по две-три тысячи гривен.

«Это уже достаточно большие суммы для детей и их родителей. Поэтому мы их знакомим с этой процедурой, рассказываем, платим за них в госбюджет за оформление патента (около двухсот гривен). Второй, третий патенты дети уже могут спокойно оформлять самостоятельно, потому что знают, как это сделать и по какой процедуре», – рассказывает он.

Помимо оформления патентов, в МАН занимаются поиском инвесторов, которые бы могли внедрить изобретения детей в реальные секторы экономики. Проведение финала конкурса в рамках международного форума – тоже попытка найти и привлечь потенциальных спонсоров.

«Мы приглашаем и народных депутатов, и производителей, бизнесменов. Также тесно сотрудничаем с Федерацией работодателей Украины, за счет этого ищем инвесторов. К сожалению, процент реализованных проектов за счет инвесторов не велик», – сетует Зоев.

Президент Малой академии наук Станислав Довгий также обращает внимание, что в нашем обществе пока не сформирована культура поддержки и капиталовложений в научно-технические изобретения молодежи, но потихоньку Украина развивается в этом направлении...

«Сейчас, вот, наш воспитанник предложил технологию изготовления бумаги из опавших листьев. Этим изобретением заинтересовался житомирский комбинат. Это все - серьезные бизнес-проекты», – говорит Довгий.

По его словам, что за девять лет конкурса было немало ярких проектов. Причем, многие конкурсанты в будущем продолжили свою научную деятельность, и создают действительно важные вещи.

«В АТО много наших разработок: очищение воды и противодействие кровотечению, против локализации дыма…», – рассуждает президент МАН.

Однако, в целом, в большей степени МАН сегодня работает все-таки на международный интерес – участие своих воспитанников в международных олимпиадах, конкурсах и т.п., представление Украины за рубежом. Ведь, как не крути, украинские бизнесмены пока не готовы вкладываться в науку. Хотя потенциал украинских юных изобретателей велик. Было бы непростительной глупостью не дать им возможности реализоваться в родной стране. Ведь не трудно догадаться, чем такая глупость может обернуться для отечественной науки. Как минимум, рисками эмиграции юных гениев туда, где их талант оценят.

Ирина Шевченко