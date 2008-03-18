Цены на бензин пошли на взлет

В понедельник, 17 марта, в Украине цены на нефтепродукты шокировали водителей окончательно - они вплотную приблизились к 6 грн./л. Как пишет газета "Сегодня" эксперты объясняют, что это вызвано повышением мировых цен на нефть со $103 до $109 за баррель (160 л), из-за чего тонна бензина в крупном опте подорожала на 4,7% или на $40, а тонна дизтоплива - на 3,9% или на $38. Но кому от этого легче?

Исполнительный директор консалтинговой компании UPECO Сергей Куюн признал, что прежние прогнозы о повышении цен до 5,8 грн. за литр бензина А-95 лишь к концу марта оказались слишком оптимистичными. Куюн сообщил, что уже сегодня, с учетом того, что примерно 50% нефтепродуктов Украина импортирует, созданы предпосылки для подорожания А-95 и дизтоплива (ДТ) до 6 грн. за литр. Но благодаря имеющимся запасам более дешевого топлива, возможно, удастся оттянуть повышение цен до 6 грн. на 7-10 дней. При этом он даже не прогнозирует, когда цены остановятся.

Эксперт Центра им. Разумкова Александр Жолудь полагает, что нефть подорожает к концу осени до $125-130 долларов за баррель и остановится, а цена бензина в Украине дойдет до 7,8-8 грн. Ранее специалисты предсказывали рост цен до 7,5 грн. к началу осени-2007.

А вот директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин считает, что цена бензина в Украине спекулятивно завышена: импортный А-95 должен стоить 5,5 грн./л, наш -5,30. Сейчас готовится меморандум между правительством и нефтетрейдерами об установлении справедливой цены, поэтому вполне реально, что после его подписания (конец марта-апрель) нефтепродукты подешевеют до 5,5 грн./л и ниже.

Пока самые высокие цены на нефтепродукты зафиксированы в Крыму: А-95 - 5,85-5,95 грн./л, ДТ - 5,80-5,90, далее идет Донецк - соответственно 5,80-5,90 и 5,80-5,85. В Киеве цены чуть ниже: 5,65-5,75 на бензин и дизтопливо. Во Львове вчера вечером А-95 и ДТ подорожали на 10 копеек- до 5,75 грн./л. Автолюбители постепенно начинают запасаться бензином, заливая его в канистры или переходят с 95-го на более дешевый 92-й (выигрыш 25-30 коп. на литре). Еще вариант - заправляться на небольших АЗС с самообслуживанием, можно таким образом сэкономить 15-20 коп. на литре.