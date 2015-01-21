СМИ: министр культуры уволил директора "Софии Киевской"

Об этом информирует "Украинская правда. Жизнь" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры. "Соответствующее распоряжение было подписано 19 января этого года. Детали и комментарии ближайшее время будут опубликованы на нашем сайте", - сообщили изданию в пресс-службе.

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Ранее источники издания сообщали, что "Кириленко подписал распоряжение об увольнении директора "Софии Киевской" Елены Сердюк". Собеседник отметил, что она сейчас находится на больничном, поэтому распоряжение подписано с формулировкой, что она будет уволена с первого дня выхода на работу.

Как известно, 18 октября на территории "Софии Киевской" обрушилась часть 5-метровой кирпичной ограды 1960-х годов.