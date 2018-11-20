Владельцы "евроблях" проводят акции протеста в 56 городах Украины

Автомобилисты требуют от властей отменить нормы относительно коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

Сегодня в 56 городах Украины владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию «За доступное авто».

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Как сообщается на сайте общественной организации «Авто Евро Сила», акция началась утром и продлится до выполнения требований активистов.

Автомобилисты требуют от властей отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

По предварительным оценкам, участие в акции гражданского неповиновения могут принять более 50 тыс. граждан.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.