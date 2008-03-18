Одесса готова к эксперименту с загранпаспортами

Одесские паспортисты готовы к эксперименту, в рамках которого заграничные паспорта будут оформляться в течение дня. Об этом сегодня заявил УНИАН начальник областного отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц Олег ПАВЛЕНКО.

По его словам, в регионе нет проблем с получением загранпаспортов: «всех, кто приходит сдавать документы, сотрудники отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц принимают в тот же день».

В Одессе работает шесть узлов государственной информационной системы регистрации и учета, напомнил О.ПАВЛЕНКО. В райцентрах области действует три подобных подразделения, причем последнее открылось 14 марта в Измаиле.

По сведениям О.ПАВЛЕНКО, с заявлениями к сотрудникам возглавляемого им отдела ежедневно обращаются в среднем 390 граждан, желающих получить загранпаспорта. Оформление документа в срок до 3 суток стоит 680 грн., на протяжении 10 дней - 524 грн., месяца - 215 грн.

Напомним, сегодня в Киеве директор Госдепартамента гражданства, иммиграции и регистрации физлиц Игорь РЕПЕШКО сообщил, что «паспортный» эксперимент планируется начать 23 марта.