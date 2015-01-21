Сегодня в зоне АТО начинает действовать особый режим передвижения
09:50, 21 января 2015Общество
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С сегодняшнего дня в зоне АТО вводится особый режим передвижения.
REUTERS
Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, пересечь линию разграничения между подконтрольными Украине территориями и оккупированными боевиками "ЛНР" и "ДНР" можно будет исключительно по специальным пропускам.
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Для получения пропуска граждане Украины и иностранцы должны обратиться в однин из отделов милиции в Мариуполе, Дебальцево, Старобельске и Большой Новоселке.
Жители подконтрольных боевикам территорий должны получать пропуска на крайних блокпостах на линии разграничения.
Сегодня в зоне АТО вводится особый режим передвижения
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