Сегодня в зоне АТО начинает действовать особый режим передвижения

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, пересечь линию разграничения между подконтрольными Украине территориями и оккупированными боевиками "ЛНР" и "ДНР" можно будет исключительно по специальным пропускам.

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Для получения пропуска граждане Украины и иностранцы должны обратиться в однин из отделов милиции в Мариуполе, Дебальцево, Старобельске и Большой Новоселке.

Жители подконтрольных боевикам территорий должны получать пропуска на крайних блокпостах на линии разграничения.