В Ривне "евробляхеры" заблокировали таможню, произошли стычки с полицией (видео)

Активисты добились встречи с руководителем таможни. Они требуют отмены высоких акцизов на иностранные авто.

В Ровно 19 ноября заблокировали региональную таможню из-за высоких ставок на растаможку авто.

Как сообщили ТСН.uа активисты, во время своей акции они требовали от чиновников снижения таможенных ставок на автомобили, которые, по их словам, "росли без разъяснения причин в течение трех недель".

"Сегодня проходит блокирование Ровенской таможни, заблокированы грузовой и легковой терминалы. Цель акции - отменить резкое и не обоснованное поднятие цен на растаможку автомобилей. За один день сумма растаможки выросла минимум на 1000 $", - сообщил один из активистов Роман Край.

Около 30-40 человек собрались на улице Млинивская возле поста таможни с целью встретиться с и.о. руководителя таможни Иваном Ивановым. Поскольку тот к ним не вышел, люди перекрыли дорогу, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

Как выяснилось, увеличение таможенных ставок, о котором заявляли активисты, еще не произошло. По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП Ровенской области Антона Крука, возле таможни собрались водители и бизнесмены из Ровно и области, которые зарабатывают тем, что перегоняют старые машины из-за границы, так называемые "евробляхи".

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Во время блокировки таможни они выступили против правок в Налоговый кодекс, которые недавно приняла Верховная Рада. Согласно с ними, конечная стоимость автомобиля при растаможке увеличивается, в то же время эти изменения позволят узаконить "евробляхи", которые сейчас ездят по дорогам Украины с нарушением законодательства. Принятые поправки еще не подписал президент, поэтому они пока не действуют.

Активисты в свою очередь требуют, чтобы руководство региональной таможни обратилось к Государственной фискальной службе с просьбой рассмотреть возможность блокирования этих нововведений.

На место прибыла Патрульная полиция Ровенщины. По данным патрульных, во время выяснения обстоятельств один из активистов нарушал общественный порядок. Для усмирения нарушителя во время столкновения начальник Патрульной полиции Сергей Мерчук применил против него газовый баллончик.

Тем временем руководство таможни решилось на переговоры с протестующими. Результаты встречи пока неизвестны.

Сейчас въезд на территорию зоны таможенного контроля разблокирован. "Конфликтная ситуация на данный момент исчерпана, дорогу разблокировали. Планируем вносить данные в ЕРДР по факту блокирования дороги", - сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП Ровенской области Антона Крук.

На месте остаются правоохранители для недопущения дальнейшего нарушения правопорядка.

Как сообщал УНИАН, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акцию протеста возле Верховной Рады, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Сегодня, 8 ноября, парламент принял закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Проблема с нерастаможенными авто на еврономерах существует уже давно и с каждым годом количество таких машин увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тыс. - с нарушением срока пребывания.