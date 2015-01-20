В Одессе мужчина застрелил трех человек, в том числе волонтера

Ночью в Одессе мужчина застрелил трех человек, среди них волонтер Яна Шишман. Об этом на своей странице в Facebook сообщает активист Виталий Уманец со ссылкой на Екатерину Начаеву-Скорук, передает Украинская правда.

У погибшей осталась 5-летняя дочь.

Как сообщили в областном управлении МВД, убийца сам позвонил в милицию и сообщил о содеянном. По данным милиции, 48-летний житель села Фонтанка сообщил о том, что он "во время возникшего конфликта из-за долговых отношений с помощью нарезного карабина МКС калибра 7,62 мм совершил убийство двух одесситов, 1973 г.р., и 1972 г.р., и жительницы города Болград, 1985 г.р."

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По данному факту начато уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.