Стоимость биометрического загранпаспорта в Украине завышена - эксперт

Стоимость биометрического паспорта для выезда за границу в Украине несколько завышена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

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"На наш взгляд, суммы до 300 грн полностью должно хватать на изготовление паспорта, услуги по его выдаче и на развитие системы выдачи паспортов. Стоимость бланка составляет 261 грн. Рабочее время - до 20 минут на одного клиента. Но стоимость бланка несколько завышена. Для Молдовы финский производитель печатает паспорта за 6,6 евро, и это уже с персонализацией документа. Поэтому полиграфкомбинат "Украина" должен показать свои расходы на бланк паспорта", - сказал эксперт.

По словам Тимощука, некорректно сравнивать стоимость паспорта в странах Евросоюза, где значительно выше доходы граждан, с Украиной. Например, в Чехии паспорт стоит 21 евро, в Словакии - 33 евро.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной миграционной службы Татьяна Никитина сообщила, из чего состоит конечная стоимость биометрического загранпаспорта при оформлении его непосредственно в ГМС: государственная пошлина в 170 грн, услуги по оформлению - 87,15 грн, бланк - 261 грн, всего - 518,15 грн.

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Кроме того, Никитина опровергла утверждение экспертов, что ГП "Документ" является посреднической структурой при выдаче паспортов и искусственно накручивает стоимость паспорта. "Это госпредприятие, которое действует в сфере Государственной миграционной службы. Оно самостоятельно закупило оборудование и установило его в своих центрах, чтобы на первом этапе предоставлять услуги по оформлению паспортов, поскольку у нас недостаточно рабочих мест. Их услуга предусмотрена законодательством и они получают за нее 250 грн", - сказала Никитина.

Тимощук заявил, что ГП "Документ" берет средства, по сути, за "посредничество при подаче гражданином внутреннего паспорта и копии идентификационного кода, то есть за комфортные условия: хорошее помещение, регулирование очереди. Хотя нынешнее правительство с подачи Минэкономики внесло поправки в подзаконный акт, где сказано, что не может относиться к сопутствующим услугам продажа бланков документов, предоставление консультаций, информации".