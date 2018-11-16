"Важные решения следует отложить": назван самый напряженный период в ноябре-декабре

Важные и серьезные решения следует отложить, пока Меркурий не выйдет из ретроградного состояния.

Нумеролог рассказала о самом напряженном периоде ноября-декабря. По ее словам, период с 17 ноября по 7 декабря находится под влиянием ретроградного Меркурия.

Об этом пишет "ТСН".

Меркурий — планета, которая оказывает одно из самых сильных влияний на нашу жизнь. Она бывает ретроградной три раза в год в течение трех недель.

Это планета контактов, договоров, информации, интеллектуальной деятельности, коммерции и торговли. Меркурий отвечает за логику, память, ум, речь, ораторские способности, умение выражать свои мысли. Он связан с поездками и транспортом, проведением переговоров, торговлей, обучением, обменом информацией, телекоммуникациями, интернетом, шоу-бизнесом, подписанием разного рода документов.

Во время ретроградного движения Меркурия во всех этих сферах деятельности могут наблюдаться задержки, а также возрастает вероятность ошибок и недоразумений.

При ретроградном Меркурии не стоит начинать новые дела и проекты, регистрировать фирмы, общества, фонды, оформлять сделки, знакомиться с деловыми партнерами. Может оказаться, что новое знакомство будет непродолжительным или приведет к потерям.

В такие периоды у людей ослабевает внимание, усиливается рассеянность, снижается реакция. Считается, что во время ретроградного Меркурия человек как бы не видит ситуацию полностью. Она кажется ему весьма притягательной и заманчивой, но целиком он ее увидит лишь тогда, когда планета вновь обретет прямое движение.

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Новые знания усваиваются с трудом, поэтому придется проявить терпение. Людям будет нелегко собраться с мыслями и включиться в работу, в такие периоды некоторые совершают элементарные ошибки.

Во время ретроградного движения Меркурия во всех этих сферах деятельности могут наблюдаться задержки, а также возрастает вероятность ошибок и недоразумений

У детей может наблюдаться отсутствие интереса к занятиям и отсутствие усидчивости.

Вам может быть сложнее донести собеседнику свои идеи, так что не стоит планировать важных совещаний, презентаций и рекламных акций, а лучше ограничиться повседневными контактами. Стоит быть внимательней к своим собеседникам, проверяя, правильно ли вас поняли. Не стоит начинать и сдавать важные научные работы и рукописи на окончательное утверждение.

В это время могут теряться документы, вкрадываться ошибки. Как правило, бывают задержки в вопросах подписания, выдачи или оформления любого вида документации.

Чаще теряются мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки. Ломается техника, средства связи дают сбои. Ухудшается работа транспортных компаний, почты, курьерских служб.

Лучше отказаться в период ретроградного Меркурия от приобретения дорогостоящих вещей — особенно автомобиля и электронной техники. После перехода планеты к обычному движению вещь или разонравится, или в ней обнаружится изъян.

В этот период желательно не брать и не сдавать в аренду помещение, не переезжать в квартиру, дом, офис, не производить обмен, так как возможны задержки, обманы и препятствия.

Вам может быть сложнее донести собеседнику свои идеи, так что не стоит планировать важных совещаний, презентаций и рекламных акций

Поездки, особенно короткие, могут отложиться или могут быть какие-то заминки. По возможности отложите путешествия, если же это невозможно, то лучше спланировать все заранее. Перед отъездом не забудьте проверить наличие документов и других необходимых вещей. В период попятного движения Меркурия возможны ошибки даже при сдаче анализов и установлении диагноза.

Также во время движения Меркурия желательно легче относиться ко всем обещаниям — их будет сложно исполнить. Важные и серьезные решения следует отложить до тех пор, пока Меркурий не выйдет из ретроградного состояния.

И хотя внешняя активность идет на убыль, зато активизируется внутренняя жизнь. Вы можете вспоминать прошлое, погружаться в собственные мысли, анализировать произошедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Но надо помнить, что многое будет восприниматься в искаженном свете.

Конечно, многое зависит от состояния Меркурия в личном гороскопе человека. Например, для людей, рожденных в период ретроградного Меркурия, это время принесет массу приятных сюрпризов. Перед ними открываются все двери и появляются много возможностей. В этот период они — везунчики.

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