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Харьковский вуз вошел в мировой рейтинг

13:24, 15 ноября 2018
Общество
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Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина - 592 место \ sq.com.ua

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Об этом сообщается на сайте рейтинга. Он оценивает 761 вуз мира, в него включены 8 украинских вузов. Они распределились так:

Киевский национальный университет - 554 место;

Сумской государственный университет - 557 место;

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина - 592 место;

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского - 632 место;

Национальный университет "Острожская академия" - 638;

Национальный университет "Киевский политехнический институт" - 648;

Киевский национальный экономический университет - 689.

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Теги: #рейтинг#уркаинские вузы