Харьковский вуз вошел в мировой рейтинг
13:24, 15 ноября 2018Общество
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Харьковский национальный университет им. В. Каразина занял в рейтинге 592 место.
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина - 592 место \ sq.com.ua
Харьковский национальный университет им.Каразина вошел в Round University Ranking.
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Об этом сообщается на сайте рейтинга. Он оценивает 761 вуз мира, в него включены 8 украинских вузов. Они распределились так:
Киевский национальный университет - 554 место;
Сумской государственный университет - 557 место;
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина - 592 место;
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского - 632 место;
Национальный университет "Острожская академия" - 638;
Национальный университет "Киевский политехнический институт" - 648;
Киевский национальный экономический университет - 689.
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