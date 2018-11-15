Харьковский вуз вошел в мировой рейтинг

Харьковский национальный университет им. В. Каразина занял в рейтинге 592 место.

Харьковский национальный университет им.Каразина вошел в Round University Ranking. Читайте такжеМихаил Поплавский презентовал авторскую книгу "Ректор" в Кембриджском университете Об этом сообщается на сайте рейтинга. Он оценивает 761 вуз мира, в него включены 8 украинских вузов. Они распределились так: Киевский национальный университет - 554 место; Сумской государственный университет - 557 место; Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина - 592 место; Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского - 632 место; Национальный университет "Острожская академия" - 638; Национальный университет "Киевский политехнический институт" - 648; Киевский национальный экономический университет - 689.

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