В винницком офисе IТ-компании LetyShops устроили обыски (видео)
Правоохранители пришли с обысками d винницкий офис компании LetyShops. Параллельно обыски устроили в офисе и квартире собственника компании.
Об этом в Facebook сообщило сообщество «IT-Association Vinnytsia».
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«Прямо сейчас в Виннице проходит обыск одной из крупнейших IТ-компаний Letyshops сотрудниками Киевского СБУ по решению Печерского суда. Никаких документов сотрудники не предоставили. Сейчас, представители Vinnytsia IT-Association находятся на месте. Детали – позже», - говорится в сообщении, которое было опубликовано утром 14 ноября.
В дальнейшем ассоциация сообщила, что представители СБУ закрыли директора и владельца Letyshops на его же личной квартире.
«Сейчас представители СБУ не пускают правоохранительные органы в квартиру директора и владельца одной из крупнейших IТ-компаний Винницы Letyshops. Адвокат на месте. Параллельно, представители СБУ проводят несанкционированный обыск в офисе компании», – говорилось в сообщении.
Как отметили в IT-Association Vinnytsia уже по завершению обыска, по словам владельца сервиса Letyshops Игоря Гнатовского, он не понимает причин обыска в офисе компании и квартире.
Несмотря на это, компания продолжает свою работу и решает ситуацию - юристы уже готовят юридическое обоснование и официальную позицию.
Компания «LetyShops» является одним из крупнейших кэшбек-сервисов, ее услугами пользуются около 6 млн клиентов.
Напомним, в феврале правоохранители изъяли на предприятии "Квазар" в Киеве 400 ферм для майнинга криптовалют, которые якобы использовались для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР" с помощью конвертации криптовалют.