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Киев замело снегом: многочисленные ДТП, огромные пробки и красивые фото первого снега (видео)

16:35, 14 ноября 2018
Общество
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Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП. Образовались 10-бальные пробки.

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Также с началом снегопада на шиномонтажах Киева наблюдается настоящий коллапс. Водители массово ринулись переобувать свои авто в зимнюю резину.

Из-за снегопада пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания.

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Новость в сюжете: Первый снег в Киеве
Теги: #снег#Киев#снегопад#снежный апокалипсис