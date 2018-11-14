Киев замело снегом: многочисленные ДТП, огромные пробки и красивые фото первого снега (видео)
16:35, 14 ноября 2018Общество
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В Киеве выпал первый снег.
Киев замело снегом
Киевляне оказались не готовы к снегопаду, не смотря на предупреждения синоптиков.
Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП. Образовались 10-бальные пробки.
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Также с началом снегопада на шиномонтажах Киева наблюдается настоящий коллапс. Водители массово ринулись переобувать свои авто в зимнюю резину.
Из-за снегопада пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания.
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Новость в сюжете: Первый снег в Киеве