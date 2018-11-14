Киев замело снегом: многочисленные ДТП, огромные пробки и красивые фото первого снега (видео)

В Киеве выпал первый снег.

Киевляне оказались не готовы к снегопаду, не смотря на предупреждения синоптиков.

Из-за снега на дорогах столицы произошло множество ДТП. Образовались 10-бальные пробки.

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Также с началом снегопада на шиномонтажах Киева наблюдается настоящий коллапс. Водители массово ринулись переобувать свои авто в зимнюю резину.

Из-за снегопада пассажирский транспорт курсирует с отклонением от расписания.