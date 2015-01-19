МВД установило причастность "ДНР" к 54 умышленным убийствам

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Как подчеркнули в МВД, указанная террористическая организация, занимаясь в течение 2014 года террористической деятельностью, причастна к 54 фактам умышленных убийств, 9 фактам посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов, 5 фактам незаконного лишения свободы и похищения человека, 7 фактам захвата помещений, 3 фактам завладения транспортными средствами и 2 фактам уничтожения военной техники.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, добавили в МВД.