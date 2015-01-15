В Славянске члена "ДНР" - гражданина России приговорили к 8 годам заключения

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, россиянин обвинялся в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Государственное обвинение в указанном уголовном производстве поддерживала группа работников Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Донецкой области.