Приказ о массированном огне спровоцирован боевиками, приказа наступать нет - Лысенко

Об этом заявил спикер АТО Андрей Лысенко в эфире российского канала Дождь.

"Когда в последние несколько дней стало понятно, что боевики не собираются придерживаться минских соглашений, было принято решение, в частности, о том, чтобы освободить ту часть территории донецкого аэропорта, которую заняли боевики", — сказал он.

При этом Лысенко подчеркнул, что «украинские военные не планируют наступательных действий, которые пересекали бы линию размежевания, зафиксированную минскими соглашениями».

Кроме того, он опроверг появившуюся в интернете информацию о том, что украинские ВВС подняли в воздух боевые самолеты.

Читайте такжеВ Донецке начались масштабные бои – СМИ«Военная авиация не работает по целям», это запрещено минскими соглашениями, отметил Лысенко. «Санитарная авиация вывозит наших бойцов с территории аэропорта. С воздуха огонь не ведется», — пояснил он.

Утром 18 января стало известно, что армия получила приказ начать массированные артиллерийские удары по позициям противника в секторе «Б» (группа сил к западу от Донецка). Позднее Андрей Лысенко объявил о крупной операции в донецком аэропорту.

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Сепаратисты ранее заявили о неудачной попытке украинской бронетехники прорваться к аэропорту по Путиловскому мосту, который позднее был разрушен.