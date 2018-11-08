В Киеве продолжается митинг владельцев «евроблях», центр столицы парализовали пробки (видео)

Движение транспорта возле Верховной Рады и Кабмина практически заблокировано.

Владельцы авто на европейских номерах, которые накануне заблокировали центр столицы с требованием принять закон о доступной растаможке машин на иностранной регистрации, сегодня продолжают свой митинг.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что протестующие переночевали прямо в правительственном квартале, в собственных автомобилях. Сегодня они будут требовать, чтобы Рада приняла закон о доступной растаможке транспортных средств: за трехлитровый двигатель – 50 евро, свыше 3 литров – 100 евро.

Протестующие заявили, что не будут уезжать из правительственного квартала, пока не получат какого-то решения от парламента.

По данным сервиса Google maps, движение транспорта возле Верховной Рады и Кабмина (улица Грушевского и некоторые прилегающие улицы), практически заблокировано.

Накануне участники движения "АвтоЄвроСила", которые заблокировали движение в правительственном квартале Киева, обнародовали полный список своих требований к власти.

Среди них - отменить коэффициент акциза, который зависит от возраста ввозимой машины. Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможки не зависила от года производства машины и была равной для всех, сообщается на странице "Авто Евро Сила" в соцсети.

Также они заявили, что в случае непринятия их предложений, протесты охватят всю Украину".

"Таким образом, новое полное доступное растаможивание составит около 40% от стоимости авто на постоянной основе для каждого украинца", - считают протестующие.

В законопроекте №8487 говорится, что для авто на бензине будет действовать базовая ставка в 50 евро. Эту сумму нужно будет умножить на количество лет, начиная со следующего года после выпуска автомобиля и на коэффициент объема двигателя. Для авто на дизельном топливе базовая ставка должна составить 75 евро, которую также нужно умножить на возраст авто и коэффициент двигателя.

Именно эти пункты и предлагают откорректировать демонстранты, назвав их "дискриминационными, антинародными и коррупционными".