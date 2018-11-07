Как вы относитесь к протестам евробляхеров? – опрос УНИАН

УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к протестам владельцев машин на еврономерах.

Начиная с осени 2017 года, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят многочисленные акции протеста во многих регионах Украины, требуя от правительства снизить цену растаможки автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами. УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к протестам владельцев машин на еврономерах.

Очередную масштабную акцию евробляхеры анонсировали на сегодня, 7 ноября. На протесты они собрались в нескольких местах Киева. Так, в правительственном квартале владельцы легковых автомобилей на еврономерах требуют доступной растаможки машин.

Однако такие протесты парализуют автомобильное движение на улицах столицы. Поэтому жители и гости Киева сегодня вынуждены объезжать центр города, поскольку ожидаются огромные пробки.

Отметим, в четверг народные депутаты планируют рассмотреть закон о растаможке во втором чтении. В Верховной Раде предлагают предоставить скидку на растаможку "євроблях" 50%, а следующие 30 дней – 25%.

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По данным Государственной фискальной службы, в Украине находятся почти 425,4 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысячи с нарушением срока пребывания. Таким образом, наибольшее количество авто ввезено из Польши - 110,7 тысячи авто, Литвы - 51,7 тысячи, Германии - 19,8 тысячи, Болгарии - 14,1 тысячи, Чехии -13,1 тысячи.