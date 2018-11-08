Из миллиарда гривень субвенций на «новую школу» освоено только 60%

В бюджете на 2019 год на обновление образовательной среды также заложен миллиард гривень.

Из 1 миллиарда гривень субвенций, которые выделил Кабинет Министров местным бюджетам на создание новых образовательных условий в школах, освоено чуть более 60%.

Об этом в интервью журналу «Новое время» сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Впервые в этом году мы передали 1 млрд грн субвенций на места, чтобы дети могли учиться новому содержанию в новых условиях. Сразу скажу, что освоение этих денег идет сложно: на сегодня потрачено чуть более 60%», - рассказала министр.

По мнению Гриневич, это связано с нехваткой менеджерских навыков для проведения тендеров и работы с этими средствами у местных властей.

«В бюджете-2019 на обновление образовательной среды также заложен 1 млрд грн, и это направление мы будем продолжать развивать. Если у нас будут остатки, мы станем вкладывать их в школьные автобусы, в переоборудование естественно-математических кабинетов», - сказала министр.

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По ее мнению, сейчас очень важно мотивировать учеников к изучению точных и естественных наук.

«Данные последней вступительной кампании показывают, что есть проблемы с запросом абитуриентов на технические направления образования. Это нужно исправлять», - подчеркнула Гриневич.

Она также рассказала, что в бюджете на 2019 год заложены средства на базовое научное финансирование университетов, кроме того, планируется разработать критериальную систему, на основании которой университеты будут получать эти деньги.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития гражданского образования, которое предполагает определение ценностных ориентиров, задач и специфических подходов к гражданскому образованию, характеристику системы гражданского образования, а также подготовку нормативно-правовой базы.

Правительственным решением предусмотрено, что Министерство образования и науки совместно с заинтересованными центральными органами исполнительной власти должно разработать и подать в шестимесячный срок в Кабмин проекты Стратегии развития гражданского образования на период до 2022 года и план мероприятий по ее реализации.

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