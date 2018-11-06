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Во Львове включили фонтан "Водолей", который был на реконструкции 20 лет (фото)

18:53, 06 ноября 2018
Общество
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Во Львове возобновил работу фонтан "Водолей" / фото пресс-служба ЛГС

Фонтан на улице Коперника запустили в работу на прошлых выходных, сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе Львовского городского совета.

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Из кувшина мифического персонажа вытекает питьевая вода, которая начинает течь только тогда, когда кто-то подходит к фонтану.

"Когда-то фонтан работал так, что вода лилась только из кувшина, который держит Водолей. Теперь, согласно замыслам архитектора, позади него также течет вода, которая имеет круговое водоснабжение", - говорится в сообщении.

Сама скульптура Водолея принадлежит Теодозии Брыж — выдающейся львовской скульпторше ХХ века. Скульптуру отреставрировали и покрыли защитным покрытием.

Как сообщал УНИАН, в Украине появилась мини-копия фонтана Скай Гардена.

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Теги: #Львов#фонтан