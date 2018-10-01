В Украине появилась мини-копия фонтана Скай Гардена

В выходные дни Мариуполь отметил 240-летний юбилей. За два дня праздник посетили почти 100 тысяч человек.

К празднованию провели масштабную реконструкцию и создали культурно-исторический кластер «Город Марии». Реконструированы проспекты, площади, парки и исторические здания. Открыт пешеходный фонтан с Европейскими звездами – мини копия лондонского Скай Гадрена, стоимостью 25 млн грн. Это подарок городу от Группы Метинвест. Мариуполь инвестировал в реконструкцию 300 млн грн.

Парад историй города, Фестиваль борща, гонки на дронах, квесты, флеш-мобы, игровые программы и 3D-шоу пришли посмотреть десятки тысяч горожан. Кульминацией празднования 240-летия стал концерт с участием украинских звезд. На сцене «зажигали» Артем Пивоваров, кавер-группа Star Band, «Леприконсы» и Джамала.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что город задает новый тренд: «Сегодня Мариуполь показывает на весь мир, как можно и нужно жить в Украине. Мы взяли высокую планку – стать символом возрожденного украинского Донбасса. Новые проекты – сигнал молодежи, что Мариуполь и Украина достойный выбор для жизни».