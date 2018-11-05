Заказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания - адвокат

В случае отсутствия признака заказа в производстве полиции в отношении исполнителей будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства - открытого Службой безопасности.

Передача в суд дела против исполнителей нападения на советника городского головы Херсона в ее нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Об этом в комментарии Громадському заявила адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что дело против исполнителей и организаторов нападения в ближайшее время передадут в суд.

"Я хочу подчеркнуть, что по крайней мере по состоянию на вчера, этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", - заявила Закревская.

Защитница пояснила, что в случае отсутствия признака заказа в производстве полиции в отношении исполнителей будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства - открытого Службой безопасности.

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"Они не могут быть дважды подозреваемыми, дважды обвиняемыми. Они могут обвиняются только один раз", - отметила она.

По словам Закревской, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонщины и в Генпрокуратуру.

"Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям до суда - это просто исключить в дальнейшем привлечение заказчика", - подчеркнула она.

Адвокат добавила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

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В воскресенье, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения скончалась. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки.

Справка УНИАН. Екатерина Гандзюк - политическая и общественная деятельница, депутат Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, и. о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник Херсонского городского головы, национальный волонтер ООН, аспирантка Национальной академии государственного управления при президенте Украины, общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области.