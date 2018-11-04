По делу Гандзюк собрана вся доказательная база, в ближайшее время его передадут в суд - полиция

В полиции также ожидают, что задержанные организаторы нападения на херсонскую активистку дадут дополнительные свидетельства о заказчиках преступления.

По делу о нападении на советника мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы направят в суд.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Следствие почти завершено, вся доказательная базу собрано, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметил Князев.

Он добавил, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на активистку дадут дополнительные свидетельства о заказчиках преступления.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря.

Сегодня, 4 ноября, стало известно, что Екатерина Гандзюк умерла после длительного лечения.

Полиция изменила квалификацию нападения на Гандзюк, квалифицировав его как законченное преступление. Расследование проводится по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.