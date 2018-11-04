Никакого запрета на участие Филарета в выборах главы поместной церкви нет и быть не может – УПЦ КП

Соответствующую информацию в Киевском патриархате назвали «очередным информационным вбросом» Москвы.

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы Украинской автокефальной православной церкви с какой-либо стороны нет.

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Такое заявление в Facebook сделал архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, комментируя соответствующую информацию, озвученную управляющим делами УПЦ Московского патриархата, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

По словам Евстратия, Филарет в течение многих лет был главной мишенью борьбы Москвы против автокефалии Украинской Церкви.

«Поэтому совсем не удивительно, что в то время, когда Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Президент Украины Петр Порошенко подписали во Вселенской Патриархии документ, которым гарантирован и непосредственно приближен момент получения Украинской Церковью Томоса об автокефалии - Москвой делается очередной информационный вброс. Его явная цель - усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению», - отметил он.

Архиепископ подчеркнул, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается, несмотря на все трудности и противодействие.

«Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели - лучшего будущего для Церкви в Украине», - отметил Евстратий.

Он также подчеркнул, что сам избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе, следовательно все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей.

Ранее митрополит Антоний высказал мнение, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий “не смогут” участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви.

По его словам, есть информация о соответствующем письме с Фанара (квартал в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха, - ред.), направлен в Киевский патриархат и УАПЦ.