Филарет заявил, что будет просить Раду переименовать УПЦ МП

"Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской" - заявил Филарет.

Киевский патриархат обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на "Русскую православную церковь" в Украине.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

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"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, совершают богослужения на церковнославянском языке, проповедь – на русском языке, защищают интересы на востоке российские», – отметил предстоятель УПЦ КП.

Он также подчеркнул, что объединенная украинская церковь будет называться "Украинская православная церковь".

"Название "Украинская православная церковь". Второе название будет «Киевский патриархат", – сказал Филарет.

Как сообщал УНИАН, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.