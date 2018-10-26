Филарет заявил о необратимости процесса предоставления автокефалии УПЦ

По его словам, украинская православная церковь и украинский народ достойны своей независимой церкви.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил о необратимости процесса предоставления украинской православной церкви автокефалии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы подошли к такому времени, когда автокефальная украинская церковь получила необратимый процесс, потому что Вселенский патриарх твердо заявил о том, что украинская православная церковь, украинский народ достойны своей независимой церкви», - заявил патриарх Филарет.

Также глава УПЦ КП напомнил о решении Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской православной церкви и восстановлении своего канонического статуса.

«Вселенский патриарх вместе с Синодом восстановили справедливость - сделали недейственной и недействительной анафему, которую наложили на меня московский патриарх и Архиерейский собор в 1992 году», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.