В Одессе суд продлил арест водителю BMW, сбившему насмерть двоих пешеходов на остановке

Виновник смертельного ДТП будет оставаться под стражей до 1 января 2019 года.

Сегодня Киевский районный суд Одессы продлил арест водителю BMW, подозреваемого в совершении 8 сентября ДТП, в результате которого погибли находившиеся на остановке два пешехода, а также получили травмы еще пять человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, 2 ноября было рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемому в совершении ДТП (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) на 6-й станции Большого Фонтана.

Водителю продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 1 января 2019 года.

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«По версии следствия, 8 сентября около 21.00 водитель, двигаясь на автомобиле BMW M5 по ул. Фонтанская дорога, грубо нарушил Правила дорожного движения. В частности, он проигнорировал требования красного сигнала светофора и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который начал движение на разрешенный сигнал светофора», - отметили в суде.

В результате столкновения BMW M5 выехал за пределы проезжей части на левый тротуар и совершил наезд на пешеходов, из которых двое погибли на месте происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: два человека погибли, пятеро госпитализированы. Прокуратура сообщила о подозрении 27-летнему водителю BMW.