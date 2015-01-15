Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор Пукачу

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. «Рассмотрение апелляции назначено на 6 февраля на 10.00», - отметила она.

Читайте такжеСБУ: суд должен публично рассматривать апелляцию на приговор Пукачу

Говоря о режиме, в котором будет проходить судебное заседание, она сказала: «Поскольку были публичные заявления Яремы, Наливайченко и Авакова по поводу необходимости проводить слушание в открытом режиме, я подготовила ходатайство и буду просить суд, чтобы он снял гриф секретности с материалов дела».

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному заключению.