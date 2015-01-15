Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор Пукачу
15:15, 15 января 2015Общество
698 0
Апелляционный суд Киева назначил на 6 февраля на 10.00 рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу, который осужден к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Рассмотрение жалобы на приговор Пукачу назначено на 6 февраля / УНИАН
Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. «Рассмотрение апелляции назначено на 6 февраля на 10.00», - отметила она.
Читайте такжеСБУ: суд должен публично рассматривать апелляцию на приговор Пукачу
Говоря о режиме, в котором будет проходить судебное заседание, она сказала: «Поскольку были публичные заявления Яремы, Наливайченко и Авакова по поводу необходимости проводить слушание в открытом режиме, я подготовила ходатайство и буду просить суд, чтобы он снял гриф секретности с материалов дела».
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному заключению.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter