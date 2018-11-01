Раки и Водолеи, будьте осторожны: гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков Зодиака

Астрологи составили гороскоп на ноябрь 2018 для всех знаков Зодиака.

Ноябрь - последний осенний месяц - традиционно является одним из самых непростых в 2018 году. Он, как прогнозируют астрологи, будет напоминать сжатую пружину - события будут развиваться крайне медленно и монотонно, однако все же вселенная подготовила для некоторых знаков Зодиака некий катализатор - он спровоцирует резкий скачок, который изменит всю жизнь.

Правящей планетой в этом месяце является Марс. Скопление энергии, которое характерно для периода главенства Марса, может как спровоцировать серьезные конфликты, так и стать стартом для чего-то масштабного и судьбоносного, передает "Обозреватель" прогноз астрологов.

Именно ноябрь станет пиком исполнения желаний. Счастливчиками месяца станут Девы, Скорпионы и Козероги. Представителям этих знаков открываются все двери: бить ключом будет как деловая, так и личная жизнь, а все остальные аспекты деятельности будут плавно подводить вас к глобальному счастью и целостной самореализации.

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Некоторым знакам Зодиака гороскоп на ноябрь, в свою очередь, советует "попридержать коней". К примеру, звезды пророчат конфликтный месяц для таким знакам, как Овен, Весы и Стрелец. "Острые" ситуации будут возникать на работе, что может негативно отразиться на вашем будущем. Постарайтесь хотя бы сами не провоцировать спорные ситуации.

Интересно, что довольно холодный ноябрь также готовит определенный горячий всплеск в любовном контексте для таких знаков, как Телец, Лев и Рыбы. Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года предусматривает нарастание активности на личном фронте, при чем вы будете с завидной легкостью достигать взаимности от своих предметов обожания. Если и будут возникать критические ситуации в отношениях, то они только позволят перейти на следующий уровень и укрепить пару. Одинокие представители знаков Зодиака могут найти свою любовь, о которой принято говорить "на всю жизнь". Правда, стоит отметить, что для достижения цели необходимо взять инициативу в свои руки.

И традиционно, гороскоп на осень, а именно на ноябрь, предупреждает всех знаков Зодиака о возможных проблемах со здоровьем. Простуды, вирусные заболевания и общая слабость могут грозить абсолютно всем знакам Зодиака, но все же некоторые окажутся особо уязвимыми в этот период. Так, наиболее тщательно о своей здоровье должны позаботиться Близнецы, Раки и Водолеи. Этим представителям гороскопа необходимо быть максимально осторожными и не забывать о плановых осмотрах у врачей. Старайтесь сохранять спокойствие и не перетруждаться - цель не всегда оправдывает средства. В вашем случае - количество сил, затраченное на бессмысленную работу, не соответствует конечному результату, поэтому запаситесь терпением и просто оставьте реализацию "наполеоновских планов" до лучших времен.

Ранее астролог Павел Глоба прогнозировал, что самыми удачливыми из знаков Зодиака в ноябре 2018 станут Девы.